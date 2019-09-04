0553 313 94 23

Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında evinde karşılacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde başladı- Yeni transferlerden Hırvat golcü Antonio Mrsic:- "Transfer olup takımla birlikte olduğum için son derece mutluyum"

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:32
Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 4. hafta mücadelesine karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmana İtalya'nın Udinese takımından transfer edilen Aly Malle ve Nermin Hodzic haricinde transferin son günü imza attırılan 9 yeni oyuncu katıldı.

Antrenman öncesi kulüp asbaşkanı Umut Kırtıl oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

10 dakikalık koşu ile başlayan idman, daha sonra çift kale maçla devam etti.


- Mrsic: "Taraftarı hayal kırıklığına uğratmayacağız"


Bir süredir Balıkesirspor takımıyla birlikte antrenmanlara çıkan ve transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferi gerçekleşen Hırvat golcü Antonio Mrsic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesirspor forması giyecek olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

Balıkesirspor'un yeni 10 numarası Mrsic, son 1 aydır takımla birlikte çalıştığını ifade ederek, "Transfer olup takımla birlikte olduğum için son derece mutluyum. Beni çok iyi karşıladılar ve çok iyi bir organizasyon diyebilirim. Hocamız iyi biri. Kendisi antrenmanlarda bize gerekli bilgileri verdi şu ana kadar. Bizi iyi hazırlıyor. İyi bir hoca olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Taraftarlara mesaj gönderen Mrsic, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim, şundan emin olsunlar ki onlara verebileceğim en önemli söz elimden gelenin hepsini saha içinde ve saha dışında bu kulüp için göstereceğim. Onların mutlu olması için elimizden geleni yapacağım Vukovic ve Glumaç bana taraftardan bahsetti onları hayal kırıklığına uğratmayacağız."


- Sezer Özmen: "Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum"


Adana Demirspor'dan kiralanan stoper Sezer Özmen de kırmızı-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Güzel bir aileye katıldığını belirten Özmen, "Şirin ve güzel bir aileye geldiğimi düşünüyorum. Bana böyle bir fırsat ve teklif gelince ben de kabul ettim. Geldiğimde hocalarımızın, arkadaşlarımızın, çok değerli insanlar olduğunu gördüm, doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. İnşallah bu dışarıdaki birlikteliğimizi sahaya da yansıttığımız zaman her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenmana yeni transferlerden Nemanja Andusic, İbrahim Halil Çolak, Cenk Güvenç, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Anıl Taşdemir ve Abdülkadir Kayalı da katıldı.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:32
  1. Antonio Mrsic
  2. antrenman
  3. Balıkesir
  4. Balıkesirspor
  5. Futbol
  6. Sezer Özmen
  7. TFF 1. Lig
  8. Yeni Transferler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
    1. Çaykur Rizespor, Göztepe maçının..
    2. Samsun’da jandarmadan uyuşturucu..
    3. Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i..
    4. Milli sporcu Erken, Sivas Kongresi..
    5. 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak..
    6. Bahçeli'den sert tepki: CHP'nin..
    7. 2019 balık sezonu başladı mı? Hangi..
    8. Dolandırıcı cami avlusunda suçüstü..
    9. Türk dünyasının klasik besteleri..
    10. Hukukçu Derya Yanık kimdir? Derya..
    11. Voleybolda milli maçın ardından
    12. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    13. Netanyahu'dan El-Halil kentine..
    14. Çin yönetiminden geri adım! Kutlamalar..
    15. Trump'tan Ruhani ile görüşmeye yeşil..
    16. Gülfem Saydan Sanver kimdir, mesleği..
    17. YouTube'a "çocuk hakları ihlalinden"..
    18. Galatasaray'da görkemli imza töreni
    19. Gustavo ve Volkan Demirel ilk..
    20. İkiz plakayla milyonluk soygun
    21. Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk..
    22. İngiltere Merkez Bankası "anlaşmasız..
    23. Hormon bozukluğu için hangi doktora..
    24. Kartal'da çöken bina ile ilgili..
    25. Avusturya'da Filistin yanlısı BDS..
    26. Ankara Barosu’ndan TBB’ye seçim..
    27. Hormon bozukluğu nasıl anlaşılır?
    28. Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı..
    29. "Libya'ya yönelik silah ambargosu..
    30. GÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayet
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!