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Balıkesirspor'a FIFA'dan iyi haber

- FIFA Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig ekibinin transfer yasağını kaldırdı

09 Ağustos 2019 Cuma 18:46
Balıkesirspor'a FIFA'dan iyi haber


BALIKESİR (AA) - FIFA'nın TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırıldığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Kurulunun son toplantısında Balıkesirspor'un transfer yapabileceği kararının alındığı belirtildi.

Kararın, Türkiye Futbol Federasyonuna tebliğ edildiği aktarılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer yasağı kalktı. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda bulunan futbolcu ve teknik adamların alacaklarına ilişkin transfere engel borçlarla ilgili görüşmeleri sürüyor, transfer tahtası açıldığında kamuoyuyla paylaşılacak." ifadeleri kullanıldı.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda bekleyen 8 dosyanın yer aldığını belirtti.

Dağlı, bu nedenden dolayı transfer tahtasının halen kapalı olduğunu ifade ederek, "Bunların 4'ü ile görüştük. Diğerleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Farklı farklı istekler ve beklentiler var. Hepsini çözmemiz halinde transfer tahtasını açtırabilirsek transfer yapacağız." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:46
  1. Balıkesir
  2. Balıkesirspor
  3. FİFA
  4. Kadir Dağlı
  5. Transfer yasağı
  6. Türk Futbol Federasyonu

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