  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Beraber çalıştıkça daha güzel günler göreceğiz"
Spor

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Beraber çalıştıkça daha güzel günler göreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:05:12 -
Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Beraber çalıştıkça daha güzel günler göreceğiz"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "İçimde müthiş bir enerji ve başarma isteği var. Biz bunu takıma yansıtacağız. Beraber çalıştıkça daha güzel günler göreceğiz." dedi.

Kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, ligde Eskişehirspor ve Yılport Samsunspor ile yaptıkları maçlarda şanssız goller yediklerini söyledi.

Arslan, bireysel hatalardan ziyade oyuncularının yeterince antrenman yapamamasından dolayı bu maçlarda puan kaybettiklerini dile getirdi.

Futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hazırlanamadığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Bu hafta karşılaşacağımız Ankara Keçiörengücü, bu ligin önemli ekiplerinden biri. Geçen seneden beri gösterdiği bir istikrar ve şablon var. Bu lig için en önemli takımların başında geliyor. Zor bir karşılaşma. Maç suni çimde oynanacak ama bizim daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İçimde müthiş bir enerji ve başarma isteği var. Biz bunu takıma yansıtacağız. Beraber çalıştıkça daha güzel gönler göreceğiz."


- "Elimizdeki oyuncular bu yıl bu ligi bitirecek kalitede"


Cihat Arslan, ara transfer döneminde kadroya oyuncu dahil etmek yerine takım içindeki futbolcuları kazanmak istediğini belirtti.

Altyapıdaki yetenekli oyuncuların kazanılması gerektiğini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Hissiyatımı söylüyorum. Hiç kimseyi istemiyorum. Hocaların en büyük başarısı içerideki oyuncuları ayağa kaldırmaktır. Dışarıdan getirdiğinizle, taşıma suyla değirmen dönmez. Bizim burada kendi evlatlarımız var. Hiç de korkmuyorum. Yeter ki o fiziksel ve beraber oyunu yakalasınlar. Biz herkesle savaşırız, herkese de meydan okuruz. Transfer de istemiyorum. Elimizdeki oyuncular bu yıl bu ligi bitirecek kalitede."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak
Gündem

Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak

ABD'nin S-400 yaptırımlarının ardından sevindirici haber Hisar-A'dan geldi. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar-A ile ilgili açıklamalard..
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay