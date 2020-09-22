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Spor Balıkesirspor savunmadaki hatalara odaklandı
Spor

Balıkesirspor savunmadaki hatalara odaklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:34:04 -
Balıkesirspor savunmadaki hatalara odaklandı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Balıkesirspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde antrenman yaptı.

Dilsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akhisarspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.

Güzel bir maç olacağını öngördüklerini belirten Dilsöz, "Şu an parasal ve yönetimsel sorunlar olabilir ama oyuncularım üzerlerinde baskı olmadığı için sahada keyif veren, iyi bir oyun sergiliyor. Güzel bir maç olacak. Umarım bizim lehimize sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Dilsöz, ilk iki maçta savunmada fazlaca pozisyon hatası yaptıklarını aktardı.

Bir müsabakada rakibin tek atağında üç ayrı pozisyon hatası yaptıklarını vurgulayan Dilsöz, "Bu hataları asgariye indirmemiz gerekli. Bunu yapabilirsek sonuç çok net ortaya çıkacak. Ayrıca daha çok pozisyona girmeliyiz. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle taraftar baskısı olmuyor. Bu nedenle rahat oynamalı ve kazanarak yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.

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