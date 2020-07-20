Balıkesirspor Kulübü kongreye gidiyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'de sezonu 13. sırada tamamlayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da kulüp olağan seçimli genel kurul takvimi belli oldu.

Kulüp başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine, 7 Ağustos'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamaması halinde 14 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Kuruluşundan bu yana dernek statüsünde yönetilen Balıkesirspor'un kurtuluşunun şirketleşmede olduğunu belirten Dağlı, "Geçen sezon kulübü 51 milyon lira borçla devraldık. Bu borç hala duruyor. Anonim şirket olursak, herkes parasını ortaya koyacak. Kulübün önünü açmak adına anonim şirket oluşumu için çaba harcıyoruz. Bulacağımız ortaklarla şirketi borsaya açıp borçtan kurtulmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Dağlı, şirketleşmeyle ilgili görüşmelere başladıklarını dile getirdi.

Her şeyin planladıkları gibi gitmesi durumunda kongre haftasında başkanlığa aday olacağını aktaran Dağlı, "Balıkesirspor anonim şirket olmazsa ben de kongrede aday olmayacağım. Kulübü marka yapmanın ve borçlardan kurtulmanın yolu bundan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Dağlı, kongreyi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir alarak Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini kaydetti.

Balıkesirspor'un değişime hazırlandığını vurgulayan Dağlı, "Kongrede 1160 kişilik hazirun listesi var. 7 Ağustos'ta çoğunluğun sağlanamayacağını, kongrenin 14 Ağustos'ta yapılacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.