0553 313 94 23

Balıkesirspor Baltok’ta başkan Kadir Dağlı

Spor Toto 1.

07 Haziran 2019 Cuma 19:45
Balıkesirspor Baltok’ta başkan Kadir Dağlı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlığa Kadir Dağlı seçildi.


Karesi AVM toplantı salonunda yapılan kongrede iki başkan adayı Balıkesirspor başkanlığı için yarıştı. Kadir Dağlı ve İbrahim Kaya’nın yarıştığı seçimde 107 oy kullanıldı. Alfabetik sırayla oy kullanma işlemi gerçekleştirilirken divan başkanı Mehmet Çalışkan oyları tek tek adayların yanında saydı. Yapılan sayım sonunda Kadir Dağlı 60, İbrahim Kaya ise 45 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.


Seçimin ardından Balıkesirspor Baltok’un yeni başkanı Kadir Dağlı, delegelere teşekkür etti. Zorlu bir göreve geldiklerini belirten Dağlı, el birliğiyle Balıkesirspor’u bulunduğu zor durumda kurtaracaklarını söyledi. Dağlı, “Beni başkanlığa layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Balıkesirspor’u şampiyon yapma gibi bir iddiamız yok. Takımın içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Amacımız ligde kalıcı olarak borçlarını ödeyebilen bir Balıkesirspor. Bunun için çıktık yola. Bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Balıkesirspor’un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:


"Başkan: Kadir Dağlı, Ali Cihangir Emek, Alper Şayakçı, Fahrettin Şahan, Fuat Koç, Ferit Gündoğdu, İsmail Emre Çiçek, Hidayet Çoban, Mert Diker, Mehmet Demiraslan, Tibet Ağrıoğlu, Murat Atiler, Mustafa Çanakçı, Saadettin Altın, Sefer Coşkun, Sezer Kapmaz, Sezgin Dedeoğlu, Tarık Erkan, Tayfun Deniz, Uğur Atak, Umut Kırtıl."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 19:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD düzensiz çocuk göçmenler için yeni tesisler kuruyor
    1. ABD düzensiz çocuk göçmenler için yeni..
    2. Dang Humması virüsü nedir?
    3. Didier Deschamps: "Epey ateşli bir..
    4. Bir ülke daha S-400 konusunda ABD'ye..
    5. Fransa Açık'ta Djokovic-Thiem maçı..
    6. Kaymakam Üçer’in ’kebap’ paylaşımı..
    7. Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa..
    8. Bilecik lise taban puanları 2019..
    9. Sosyal medyadan tropik hayvan satışına..
    10. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: “Türkiye..
    11. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    12. Tarım Kredi Müdürü Poyraz,..
    13. Malezya'da bayram tatilindeki trafik..
    14. Kavşağa hızlı girince kontrolü kaybetti
    15. "Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak"
    16. Balıkesirspor Baltok’ta başkan Kadir..
    17. BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu
    18. Türkiye'den GKRY'ye doğal gaz gelir..
    19. Türkiye'den Güney Kıbrıs'ın doğalgaz..
    20. ABD'den İran'ın petrokimya..
    21. Kahvede otururken sırtına maganda..
    22. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    23. Hırvat teknik adam Slaven Bilic geri..
    24. Hindistan’da kum fırtınası: 19 ölü
    25. Şile Ağva plajında can pazarı
    26. Sezai Karakoç YDP'yi neden..
    27. Çin'den ABD'ye "zeytin dalı"
    28. Rus lider Putin'den Başkan Erdoğan'a..
    29. Yaralı keçiye şefkat eli
    30. "S-400'lerin teslimatına 2 ay..
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem