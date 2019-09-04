Balıkesirliler gecesinde renkli görüntüler

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Akhisar’da faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin katılımıyla düzenlenen ’Kültür Buluşması’nın dördüncü gecesinde Balıkesirliler etkinliği düzenlendi.

Akhisar Balıkesirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin organize ettiği gece Akhisar Belediyesi Gölet alanında gerçekleştirildi. Geceye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk, Balıkesirliler Derneği Başkanı Şaban Taşkıran, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, CHP İlçe Başkanı Av. İsmail Fikirli, ilçe dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki çeşitli Balıkesir Dernekleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisar’da bulunan Balıkesirliler ve halkın katılımı ile başladı.

İlk olarak açılış konuşması yapan Akhisar Balıkesirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şaban Taşkıran, desteklerinden dolayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bir haftadır çok renkli gösterilere sahne olan Gölet alanını dolduran Akhisarlılara teşekkür eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ata sporları ile başlayan şenliğin her gece hemşehri derneklerinin düzenlediği renkli görüntülere sahne olduğunu ve Perşembe günü yapılacak Haluk Levent konseri ile devam edeceğini belirtti.

Akhisar’da ciddi bir sayıda Balıkesirli olduğuna vurgu yapan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, derneğin ilk kez Akhisar’da kuruluşuna şahitlik ettiğini, hatta bu derneği de bir üyesi olduğunu işaret ederek, “Kısa zamanda çok büyüdüler, yaklaşık binlere ulaşmışlardı şimdi ise 18 binlerde Balıkesirli olduğu söyleniyor. Akhisar’da görev yapan özellikle polis teşkilatının yarısı Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere Balıkesirli. Biz sizlerden razıyız, sizlerle komşu olmaktan sizlerle beraber olmaktan aynı ekmeği beraber bölüşmekten son derece mutluyuz” dedi.

Balıkesirliler gecesi ilk olarak TRT Sanatçısı Dilek Şafak Çakar sahne aldı. Ardından sahne alan Ritmin Dansı Grubu renkli gösterileri ve dansları ile geceye katılanlara unutulmaz bir şov sundu. Gecenin sonunda sahne alan TRT sanatçısı Balıkesir Edremitli Ali Çakar, söylediği türkülerle geceye katılanlara müzik ziyafeti verdi.