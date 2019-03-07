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Balıkesir’in coğrafi işaretli ürünleri dijital platformda

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk Balıkesir’in coğrafi işaret alan 12 ürünün www.

07 Mart 2019 Perşembe 09:43
Balıkesir’in coğrafi işaretli ürünleri dijital platformda

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk Balıkesir’in coğrafi işaret alan 12 ürünün www.ci.gov.tr adresinde dijital platforma taşındığı belirterek “Ülke genelinde farkındalığın oluşmasıyla birlikte Balıkesir’in coğrafi işaret alan ürünlerinin ekonomik katma değeri de artacaktır”dedi.


Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk Balıkesir’in coğrafi işaret alan 12 ürününün bulunduğunu ve 1 adet ürününde başvuru sürecinde bulunduğuna dikkat çekerek “Farkı ve ünü bulunduğu yöreden kaynaklanan, kalitesi tescil ve denetimle korunan Türkiye’nin coğrafi işaretleri dijital bir platforma taşındı. Buna yönelik olarak hazırlanan www.ci.gov.tr internet sitesi yayın hayatına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil işlemi tamamlanan tüm ürünlerin coğrafi işaretlerine yer verilen internet sitesini Bakanımız Mustafa Varank kamuoyuna duyurdu. Kurulan internet sitesi ile ilgili kamu kurumları, STK’lar, üretici ve tüketicileri aynı platformda buluşturacaktır. “Oluşturulan bu güçlü veri tabanıyla, istatistiki veriler bu konuda çalışan araştırmacılar için zengin bir kaynak olacak. Ülke genelinde bu konuya ilişkin farkındalığın artmasıyla ürünlerimizin ekonomik katma değeri de artacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük İcraat Programında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na “Ülkemizin coğrafi işaret envanterinin dijital ortama aktarılması” görevi verilmişti. Bu görev kapsamında çalışmalarını yürüten Bakanlık, coğrafi işaret envanterini, www.ci.gov.tr internet sitesi ile dijital platforma taşıdı”dedi.



“Coğrafi işaretlerimize gereken önemi vermeliyiz”


Coğrafi işaretlerden Avrupa Birliği’nin yılda 20 milyar avro kazanç sağladığına vurgu yapan İl Müdürü Aşuk “Bu tescil işlemi sadece basit bir belgeleme işlemi değil, bunun ekonomiye katkısı zaman içerisinde çok daha fazla anlaşılacaktır. Coğrafi işaret çalışmalarıyla hem bu ürünler koruma altına alınmakta, hem de katma değeri yüksek ürünler arasına girmesi açısından önem arz etmektedir. Çünkü coğrafi işaretli ürünlerin kalitesi ve özgünlükleri garanti altına alınırken, gerek yurt çapında gerek dünyada ön plana çıkma şansı da ortaya çıkıyor. En başta milli ve kültürel değerlerimiz olmaları dolayısıyla coğrafi işaretlerimize, yörelerimizin bu kıymetlerine, sahip çıkmak zorundayız. Coğrafi işaretlerimizi tescille koruyup denetimlerle kontrol altına aldığımızda, hem üreticinin sahte üreticilerden korunmasını sağlamış oluyoruz hem de tüketicinin sahte ürünlerden zarar görmesinin önüne geçiyoruz. Coğrafi işaretlerimize gereken önemi vermeliyiz”şeklinde konuştu.


Balıkesir iline ait tescilli coğrafi işaretli ürünleri de dile getiren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk “Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Edremit Körfez Bölgesi Zeytinyağları, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytin, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir El Halısı, Ayvalık Zeytinyağı, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Edremit Zeytinyağı, Balıkesir Kuzu Eti, Marmara Adası Mermeri ve Kapıdağ Mor Soğanı coğrafi işaret almıştır. Ayrıca Manyas Kelle Peyniri için coğrafi işaret almak için başvuruda bulunulmuştur”dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:43
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