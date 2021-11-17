Balıkesir’e yeni Kültür Merkezi Binası yaptırılacak
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karesi İlçesi Paşaalanı mah 9664 Ada 3 Parsele BBB Kültür Merkezi Binası Yapımı yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre yaklaşık 4580 m2 ,1 adet Betonarme Kültür Merkezi Binası yapımı için Eski Kuyumcular Mah Mekik Sok No:25 Kat:1 109 nolu oda KARESİ/BALIKESİR adresinde 10.12.2021 günü saat 11:30’da ihale gerçekleştirilecek. Kültür Merkezi 540 iş günü içinde bitirilerek hizmete alınacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eski Kuyumcular Mah Mekik Sok No:25 Kat:1 112 nolu oda Karesi/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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