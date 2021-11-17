  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Balıkesir’e yeni Kültür Merkezi Binası yaptırılacak
Ekonomi

Balıkesir’e yeni Kültür Merkezi Binası yaptırılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karesi İlçesi Paşaalanı mah 9664 Ada 3 Parsele BBB Kültür Merkezi Binası Yapımı yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:08:00 -
Balıkesir’e yeni Kültür Merkezi Binası yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre yaklaşık 4580 m2 ,1 adet Betonarme Kültür Merkezi Binası yapımı için Eski Kuyumcular Mah Mekik Sok No:25 Kat:1 109 nolu oda KARESİ/BALIKESİR adresinde 10.12.2021 günü saat 11:30’da ihale gerçekleştirilecek. Kültür Merkezi 540 iş günü içinde bitirilerek hizmete alınacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eski Kuyumcular Mah Mekik Sok No:25 Kat:1 112 nolu oda Karesi/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB medyasından ilginç çağrı: Türkiye'ye dalın!
Ekonomi

AB medyasından ilginç çağrı: Türkiye'ye dalın!

Euronews, Avrupalılar için kış tatil rotası olarak Türkiye'yi önerdi. Katy Darttford imzalı 'Kış güneşi ve beyaz kumlu plajlar için Türkiye'..
Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?
Avrupa

Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?

Başbakan Angela Merkel’in, “Almanya’yı zor günler bekliyor” açıklamasıyla ülkede yeniden tam kapanmanın eğişine gelindi. ..
Küfürbaz Lütfü, ünlü iş adamını dolandırmış!
Siyaset

Küfürbaz Lütfü, ünlü iş adamını dolandırmış!

Şehit yakınına küfrettiği görüntüler gündem olan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ünlü işadamı Korkmaz Yiğit’i dolandırdığı ortaya çıktı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay