Balıkesir'deki kazanın sebebi ortaya çıktı

Balıkesir-Edremit kara yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi çevre yolu kavşağında Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı.

14 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı kazada, hastanede tedavi gören yaralılardan biri daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 15 yükselirken, tedavileri devam eden 17 yaralıdan 3'ü taburcu oldu. 14 yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken kazayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

7 Ağustos akşamı saat 18.30’da Zonguldak’tan tarifeli olarak İzmir’in Dikili istikametine giden otobüsü Kerem B. ve yedek şoför Cengiz U. zaman zaman kullandılar. İzmit’e kadar otobüsü Cengiz U. kullandı ve 23.00’da otogarda sürücü değişimi yapıldı. İzmit’ten sonra kaza anına kadar ise aracı Kerem B. kullandı. Kazadan yaklaşık bir saat 40 dakika önce Susurluk’ta bir dinlenme tesisine giren otobüs yarım saatlik molanın ardından Balıkesir’e doğru yola çıktı.

Balıkesir İzmir çevre yolundan Balıkesir OSB Edremit Çevre Yoluna giriş yapan otobüs Edremit yoluna giriş yapmak üzereyken köprülü kavşaktan sonra yoldan çıktı. Kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut da hayatını kaybetti.

Viraja 95 km hızla girdi

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırıldı. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplandı.

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Otobüsün Zonguldak-İzmir seferini yaptığını aktaran Şıldak, "Yaralılardan genel durumları iyi olanlar ve kötü olup ameliyata alınanlar var. Kazanın nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor. Elim kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.