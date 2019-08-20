Balıkesir’de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor
Balıkesir’de motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.20 Ağustos 2019 Salı 09:47
Balıkesir’de motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis timi yunuslar şüphelenerek durdurdukları araç içerisindeki B.A.’da 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 1 adet 6.35 mm çapında dolu fişek ele geçirdi.Yunus timlerinin yakaladığı B.A. Bahçelievler Polis Merkezi görevlilerine teslim edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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