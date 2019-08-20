Balıkesir’de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor Balıkesir’de motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir’de motosikletli polis timleri, şüphelendikleri bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis timi yunuslar şüphelenerek durdurdukları araç içerisindeki B.A.’da 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 1 adet 6.35 mm çapında dolu fişek ele geçirdi.Yunus timlerinin yakaladığı B.A. Bahçelievler Polis Merkezi görevlilerine teslim edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.