Balıkesir'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 8 yabıncı uyruklu gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler,Badavut mevkisinde bir grup yabancıuyrukluyu fark etti. Jandarma, Afganistan uyruklu ikisi kadın, 4'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni karakola götürdü. İnsani yardımda bulunulan bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen İ.A. ise gözaltına alındı.

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