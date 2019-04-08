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Seçim 2019 Sayfası

Balıkesir’de Yücel Yılmaz görevi devraldı

Balıkesir’de 31 Mart yerel seçimlerini kazanan AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın adayı Yücel Yılmaz, sabah saatlerinde teslim aldığı mazbatasının ardından Büyükşehir Belediyesine geçerek görevi devraldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
Balıkesir’de Yücel Yılmaz görevi devraldı

Balıkesir’de 31 Mart yerel seçimlerini kazanan AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın adayı Yücel Yılmaz, sabah saatlerinde teslim aldığı mazbatasının ardından Büyükşehir Belediyesine geçerek görevi devraldı. Zekai Kafaoğlu’ndan dualar eşliğinde görevi teslim alan Yücel Yılmaz, 20 belediye başkanı ile beraber startı verdiklerini kaydetti.


Balıkesir Büyükşehir Belediye binasında görev devir teslimi gerçekleşti. Seçimleri kazanan Yücel Yılmaz, görevi Zekai Kafaoğlu’ndan devraldı. Zekai Kafaoğlu, "Seçimlerde büyükşehir belediye başkanı seçilen Yücel Yılmaz kardeşime mührü teslim ederek benim de görevim sona eriyor. Başlayan hizmetler Yücel kardeşim ile beraber devam edecek. Balıkesir’i 2023 vizyonuna taşıyacağına eminim. Seçim döneminde milletvekillerimiz, adaylarımız, kadın kolları, gençlik kolları herkes büyük bir özveri ile çalıştı. Biz de kendisinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Şu an bayrağı teslim aldığım Zekai Başkanıma teşekkür ediyorum. Türkiye’nin gözde bir ili Balıkesir. Bu kutsal ve manevi görevi seçim ile vatandaşımız bize verdi. Kimseyi ötekileştirmeden bir 5 yıl bu vekaleti almış bulunuyoruz. Bu kutsal görevi yapmanın onurunu gururunu yaşarken, tüm arkadaşlarımızla gece gündüz bu görevi layığı ile yerine getireceğimize söz veriyorum. Bayrağı yere düşürmeden AK Parti belediyesi olan Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhur İttifakı olarak kazanarak göreve devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız manifestosunda mimari ile ilgili, çevre ile ilgili ve şeffaflık ile ilgili noktalara vurgu yapmıştı. Bizde STK’larla, siyasi partilerle istişare ederek yöneteceğiz. Kocaeli’nin 6, İstanbul’un 3 katı büyüklüğünde bir iliz. Kırsal mahallelerimiz var, üretime katkı sağlayan bu mahallelerimizde şehir hayatında yaşıyormuş gibi projeler üreten hem Ahmet Edip Uğur başkanımız için hem Zekai Kafaoğlu başkanımız için müthiş bir mücadeleydi. İlk 5 yılda 10-15 yıllık hizmeti üretmeye çalıştılar. Sokak sokak - mahalle mahalle dersimizi çalıştık. Kaybettik, kazandık diye soruyorlar. 5 yılda bir halkımız oyları ile seçim yapıyor. Büyükşehirde vatandaşımız bu yetkiyi verdi. Paydaşlarımız ile beraber çalışıp personelimiz ve insan gücümüz ile projelerimize bakacağız. 20 belediye başkanımız ile beraber startı veriyoruz. Allah nasip ederse ilk meclis toplantımızı da pazartesi günü toplayacağız" dedi.


Okunan dua sonrasında Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait mührü Yücel Yılmaz’a teslim etti.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
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