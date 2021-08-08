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Gündem Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Gündem

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 12:29:00 -
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vali Şıldak yaralıları ziyaret etti

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Vali Şıldak, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere, otobüsün yoldan çıkarak devrilmesin sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Vali Şıldak, sabah saatlerinden itibaren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Şıldak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

 

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