Balıkesir’de Volksvagen seferberliği

Otomotiv devi Volksvagen’inTürkiye’ye yatırım kararının ardından Balıkesir iş dünyası harekete geçti. 2 milyar Euro’luk yatırımın Balıkesir’e kazandırılması için harekete geçen Balıkesirli iş dünyası temsilcileri, Türkiye’nin en büyük yatırımı olan İstanbul İzmir otobanı ile Balıkesir’in kilit bir şehir olacağını, büyük ekonomi şehirlerine Balıkesir’den kolay ulaşımın bu yatırım için kendilerini cazip kıldığını ifade ettiler.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula bu büyük yatırımın Balıkesir’e getirilmesi gerektiğini açıkladılar. Ortak açıklama yapan oda “Fabrika Balıkesir’e 2 milyar Euro yatırım yapacak” dediler.

Oda Başkanlarının ortak imzası ile yayımlanan açıklamada özetle şunlar belirtildi. “Son günlerde basında yer alan bazı haberlere göre Alman Otomotiv devi Volkswagen Grubu (VW) bu yılın başında Avrupa’daki emisyon sınırlamasına bağlı olarak Almanya’daki fabrikalarında elektrikli araç üreteceği için Doğu Avrupa’da yeni bir fabrika kurup, bazı önemli modellerinin konvansiyonel motorlu (benzin-dizel) versiyonlarını bu fabrikada üreteceğini açıkladı. Alman grup bunun yanı sıra Türkiye’deki Ford Otosan fabrikalarında da hafif ticari araç üretilmesi konusunda da Amerikan Ford ile anlaşmaya vardı. VW’nin otomobil üretmek için Doğu Avrupa’da kuracağı yeni fabrika için aday ülke sayısı ise önce 4-5 ile başlayıp zamanla ikiye kadar geriledi. Seçim için şu an masada sadece Türkiye ve Bulgaristan kaldı. Bu doğrultuda Volkswagen yetkilileri Bulgaristan ve Türkiye arasında gidip geliyor, yetkililerle görüşüyor ve potansiyel arazileri geziyor” denildi.

“Fabrikaya yatırım 2 Milyar Euro’yu bulacak”

Açıklamanın devamında, “Buna göre veriler, Türkiye’nin bu yatırımın yapılması konusunda Bulgaristan’a göre büyük avantajı olduğunu gösteriyor. Söz konusu fabrikanın kurulması halinde kapasitenin 300 bin adetleri bulacağından yatırım tutarının ise 2 milyar Euro’ya bulabileceği söyleniyor.Bu noktada bizler Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası olarak bu büyük yatırımın Balıkesir’e getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Balıkesir’in Türkiye’de ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nde yer alması, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropollerin ortasında bulunması, İstanbul İzmir Otoyolu ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun İlimizde birleşmesi, her sektörden yatırıma uygun geniş arazi varlığı buna ilave olarak Endüstriyel limanlara kolay erişim imkânı, Sanayi merkezlerine hızlı ulaşım, BALO (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar) projesinin kalbinde yer alması, Gökköy Lojistik Merkezi ve Bandırma, Aliağa ve İzmir Limanlarına yakınlığı sayesinde ulusal ve uluslararası pazarlara kolay ulaşım imkanı bulunması, çalışkan, genç ve dinamik nüfusu ile ara ve teknik eleman ihtiyacını karşılayan işgücü potansiyeli ve hızla gelişen sanayi yapısıyla yıllardır özlenen yeni otomobil fabrikasının kurulmasına en uygun yerin Balıkesir olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yapıldı.

“Balıkesir, Türkiye’nin parlayan yıldızı”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi. "Balıkesir gerek gelişen ekonomisi, gerekse bu ekonomiye entegre bir şekilde gelişen iş ve sosyal yaşamıyla sadece Marmara’nın değil Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. Bu yatırım Balıkesir’in potansiyelinin büyük bir ekonomik güce dönüşmesi için önümüzde fırsattır. Uzun yıllar sonra Otomotiv sektöründe yapılacak bu denli büyük bir yatırımın Balıkesir’de kurulmasının sağlanması için gerek siyaset, gerekse iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte var gücümüzle çalışmalıyız. Bizler İlimizin mevcut ekonomik alt yapısına ilave olarak kurulacak yan sanayi tesisleri ile bu büyük yatırımın ihtiyacı olan sanayi alt yapısını karşılayacağımıza ve bu büyük yatırım ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyor ve otomobil fabrikasının Balıkesir’de kurulmasını istiyoruz”