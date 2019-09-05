Balıkesir'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 1 gözaltı Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve 2 adet tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dursunbey ilçesinde ikamet eden A.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığına dair aldığı bilgi üzerine evine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 gram kenevir tohumu, 30 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adli makamların talimatıyla A.Y. isimli şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

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