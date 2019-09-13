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Balıkesir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Balıkesir polisi özellikle çocuk ve gençlere uyuşturucu satan zehir tacirlerine operasyon düzenledi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:40
Balıkesir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Balıkesir polisi özellikle çocuk ve gençlere uyuşturucu satan zehir tacirlerine operasyon düzenledi.


Polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda 4 kişiyi yakalarken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerce il genelinde, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Polisin yaptığı operasyonda 1 kilo 896 gram esrar, 6 gram eroin ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:40
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