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Aktüel

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:09:21 -
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 18 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan M.A, düzenlenen operasyonda evinde yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramada, 3 bronz heykel, 5 yüzük, 3 sikke, mücevher yapımında kullanılan 7 değerli taş ile izinsiz kazıda kullanılan 1 dedektör, 2 metal arama çubukları ve 1 kürek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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