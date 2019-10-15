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Balıkesir’de sudan 16 milyon liralık tasarruf

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, şehirdeki kayıp kaçak oranını yüzde 9,37 oranında azaltarak, 12 milyon 963 bin 292 metreküp su tasarrufu sağladı.

15 Ekim 2019 Salı 12:22
Balıkesir’de sudan 16 milyon liralık tasarruf

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, depo ve şebekelerde yapılan bakım ve yenileme çalışmaları neticesinde şehirdeki kayıp kaçak oranını yüzde 9,37 oranında azaltarak, sorumluluk sahasında 12 milyon 963 bin 292 metreküp su tasarrufu sağladı. 2020 yılında yüzde 39,9 olan kayıp kaçak oranını yüzde 35’e indirmeyi amaçlayan BASKİ 12 milyon 963 bin 292 metreküp su tasarrufu yaparak 16 milyon lira tasarruf etmiş oldu.

İlçelerde hummalı çalışma

Teknolojik yenilikleri iş süreçlerine etkin bir şekilde entegre eden BASKİ, şehirde sorunsuz bir altyapı ile sağlıklı içme suyu sunmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 25 adet atıksu arıtma tesisi ve 9 adet içmesuyu arıtma tesisi ile Balıkesir’e sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti vermek için çalışan BASKİ, ayrıca şehrin 21 noktasındaki içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinde bulunan SCADA Sistemleri ile 7 gün 24 saat, tesislerin arıza durumlarını, su seviyelerinin belirlenmesini ve su değerlerinin kontrolü gibi çalışmaları yapıyor.

Toplamda 34 arıtma tesisi ile yılda 53 milyon 742 bin 600 metreküp içme suyu, 76 milyon 169 bin 660 metreküp atık suyu arıtan BASKİ, 2020 yılında ise Edremit (Akçay), İvrindi (Gökçeyazı), Gönen ve Havran’da yapımı devam eden 60 bin metre içme suyu şebeke hattını; İvrindi (Gökçeyazı), Gönen, Marmara, Savaştepe ve Susurluk’ta 40 bin metre kanalizasyon şebeke hattını tamamlayacak.

Yeni atık su arıtma tesisi

BASKİ önümüzdeki süreçte Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde inşaat çalışmaları devam eden 4 adet 80 bin kişi kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisleri, Marmara ve İvrindi (Gökçeyazı) ‘da inşaatı devam eden 7 bin kişi kapasiteli 2 adet paket atıksu arıtma tesisleri ile 12 bin 700 metreküplük 16 adet içme suyu deposunun yapımını tamamlayacak. Aynı zamanda 30 farklı noktada içme suyu için sondaj çalışması yapacak olan BASKİ 37 adet tarımsal sulama tesisinde 75 bin dekar alanda sulama çalışması yapmış olup, 2020 yılında 51 adet tesiste 95 bin dekar alana sulama yapılmasını hedeflemektedir.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:22
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