Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 387 kişiye para cezası
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 387 kişiye para cezası kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 24 il arasındaki Balıkesir'de, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 387 kişiye, 392 ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesti.