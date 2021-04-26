Balıkesir’de şehidin ismine büyük saygısızlık

Konuyla ilgili Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek açıklamalarda bulundu.

Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Edremit Körfez Anadolu Lisesinin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesini içeren valilik onayının iptali istemiyle mahkemeye başvurduğu iddia edildi.





Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklama ile olayların eğitim camiasını derinden üzdüğünü ifade ederek, “Aslına bakarsanız, 4 Mayıs 2020 tarihinde Edremit ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü atandığımda burasının adının Edremit Lisesi değil, Körfez Anadolu Lisesi olarak buldum. Bizim aslında isim değiştirme ile ilgili bir teşebbüsümüz de yoktu. Buraya atanmamdan iki ay sonra iki kişi geldi. Bir bayan bir erkek. Kendilerinin merhum Şehidimiz Aybüke Yalçın'ın annesi ve babası olduklarını söylediler. Sadık amca sağ olsun. Burada duygusal bir atmosfer oluştu. 'Benim kızım Şehit Aybüke Yalçın, burada Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Benim çocuğumun adını buraya verirseniz sizlere müteşekkir olurum' deyince bunu devlet olarak bu ülkeye evladını şehit vermiş bir annenin bir babanın bir nebze olsun acısını dindirmek adına büyük bir memnuniyet ile karşıladık. Bunu 24 Kasım'a uyarladık. Arkadaşlarımız ile karar aldık. 24 Kasım'da sadece Körfez Anadolu Lisesi'nin değil, aynı zamanda Merkez Anaokulu'unda, bu iki okulunda isimlerini değiştirdik. Hem de 24 Kasım'a uyarlayarak Şehit Necmettin Yılmaz Anaokulu ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adını verdik” dedi.



