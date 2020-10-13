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Aktüel Balıkesir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan biri tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:39:07 -
Balıkesir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan biri tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte sahte içki satışı yapan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde yaklaşık 100 iş yeri ve adrese düzenlediği operasyonda, 2 bin 800 şişe etil alkol, el yapımı 50 şişe rakı, 10 litre votka ve 4 litre rakı ile 5'er litrelik 47 bidonda etil alkol, 4 bidonda şarap, 3 bidonda votka ve 3 bidonda da rakının yanı sıra 0,5 litrelik 250 boş şişe ele geçirildi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılıkça serbest bırakıldı, biri ise tutuklandı.

Üç zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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