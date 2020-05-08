Balıkesir'de sahte içki imalatında kullanılan 760 litre etil alkol ele geçirildi
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki imalatında kullanılan 760 litre etil alkol ele geçirildi.
Kentteki bir iş yerinde kaçak ve bandrolsüz alkol ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon başlattı.
Operasyonda sahte içki imalatında kullanıldığı belirlenen 760 litre etil alkol ele geçirildi.
Ekipler, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlattı.