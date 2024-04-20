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Yerel Balıkesir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
Yerel

Balıkesir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-20 15:59:00 - 2024-04-20 16:00:30
Balıkesir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, derenin debisinin yükselmesine ve su baskınlarına neden oldu. Bu durum, bölgedeki altyapıda ve çevresel koşullarda ciddi etkiler yarattı. Yağışlar sonucu oluşan su baskınları, yerleşim alanlarında ve tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Kapıdağ Yarımadası'nda öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçeye bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi'nden geçen Doğanlar Deresi'nin debisi yükseldi.

Mahallenin içindeki bazı yollar su altında kaldı, çok sayıda evde bu baskını yaşandı.

Ayrıca, kırsal Ormanlı Mahallesi'nde de bazı tarım arazilerini su bastı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, "Erdek ilçesine bağlı Narlı, İlhan, Doğan, Ormanlı Mahalleleri ve sahil bölgesinde aşırı yağış sebebiyle meydana gelen su baskınlarına ekiplerimizce müdahale çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bölgede deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda ise Narlı-Marmara feribot hattında Narlı Mahallesi'nden saat 16.15'te, Marmara Adası'ndan 17.30'da gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiği bildirildi.
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