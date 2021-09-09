Balıkesir’de rezalet! ‘Çağdaşlık’ adına çarşaflı kadını zincire bağladılar!
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Balıkesir Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde "çağ dışı" bir gösteriyle büyük bir skandala imza attı. Gösteride beyaz elbiseli bir kadın üzeri siyah çarşafla kapatılarak zincirle bağlandı. Ortaya çıkan tablo vicdanları yaralarken AK Parti'den skandal mizansene sert tepki geldi. CHP'li Edremit Belediye Başkanı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni aklama çabasına girişti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde CHP'ye yakın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sergilenen bir gösteri vicdanları yaraladı.
Söz konusu skandal gösteride sözde sembolik olarak beyaz giymiş üzerinde siyah çarşaf örtülü bir genç kız zincire vuruldu.
Törende yaşanan o anlar birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.
"Türk kadınına zincir vurulması nerede görülmüş”
AK Parti Grup Sözcüsü ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, genç kızın zincire vurulmasıyla ilgili "Tarihte görülmemiş bir şey, Türk kadınına nerede görülmüştür zincir vurulması" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.
Çağ dışı gösteriye CHP’den aklama!
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 'çağ dışı' gösterisini aklama çabasına girişti.