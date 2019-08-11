0553 313 94 23

Balıkesir’de resmi bayramlaşma

Balıkesir’de Kurban Bayramı, bayramlaşma töreni Zağnos Paşa Camii bahçesinde yapıldı.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:17
Balıkesir’de resmi bayramlaşma

Balıkesir’de Kurban Bayramı, bayramlaşma töreni Zağnos Paşa Camii bahçesinde yapıldı. Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı.


Balıkesir’de Kurban Bayramı, bayramlaşma töreni Zağnos Paşa Camii bahçesinde bayram namazı sonrası gerçekleştirildi. Bayramlaşma sonrası açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bayram günlerinde sevincin doruğa çıktığını belirten Vali Yazıcı, bayram kutlamasına vatandaşların yoğun katılımının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Bayramların, geleceğe beslenen umudun yeşerdiği müstesna günler olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Bugün Balıkesirli hemşehrilerimizle ve tüm devlet dairelerinin müdürleriyle birlikte bayramlaştık. Halkımızla beraber olduk onun için çok mutluyuz. Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programımızda vatandaşlarımızla kucaklaştık. Kurban Bayramı’nın Balıkesir’e, devletimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Kurban Bayramı’nın; Balıkesir’imizin, Devletimizin, milletimizin, tüm insanlığın ve dünyamızın barış, huzur ve sonsuz mutluluğa kavuşmasına vesile olmasını diler, bütün Balıkesirli Hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutlar, sevgi ve saygılar sunarım"dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bayram namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulundu. Zağnos Paşa Camiindeki bayramlaşma törenine Vali Ersin Yazıcı,Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Kara Astsubay MYO Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Balıkesir Merkez Komutanı Piyade Albay Evren Ünal, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı
    1. Şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız..
    2. Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet..
    3. Cizre Kaymakamı Arıcan ilçe halkı ile..
    4. Manisa protokolü bayramlaştı
    5. Diyarbakır protokolü halkla bayramlaştı
    6. TDV bayram sevincini 149 ülkede..
    7. Çamlıca Gişeler’de sıkışmalı kaza: 3..
    8. Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim..
    9. Metrobüs durağında yürekler ağza geldi
    10. Balıkesir’de resmi bayramlaşma
    11. Başkan Yılmaz, personelle bayramlaştı
    12. TDV, Kırgız Müslümanların yüzünü..
    13. Kurban keserken kimsenin aklına..
    14. Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri..
    15. Tanzanya’da ölü sayısı 68’e çıktı
    16. Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü
    17. Kayserispor Basın Sözcüsü Taşçı:
    18. Vali Su, trafik denetimlerine katıldı
    19. Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi..
    20. ABD'nin neden S-400 almamızı..
    21. Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı..
    22. Netanyahu’nun oğlundan Wilders'in..
    23. Boksta 9 madalya
    24. Adana'da feci olay! Annenin feryatları..
    25. En acı bayramı yaşadılar
    26. Biri sürüklendi, diğeri ucuz atlattı
    27. Husilerden "koalisyonun hava..
    28. İstanbul'da minibüs takla attı!..
    29. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları..
    30. Acemi kasaplar kurban yerine..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?