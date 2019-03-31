Balıkesir’de oy verme işlemi tamamlandı Balıkesir’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.

Balıkesir’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00’da sona erdi.

Balıkesir’de sabah saat 08.00 itibariyle 3 bin 375 sandıkta başlayan Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sandık başkanı, yardımcıları ile görevliler tarafından sayılmaya başlandı.

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