  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Aktüel

Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:25:27 -
Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde, Soner K. idaresindeki 10 ABM 454 plakalı otomobil, Emre Ç. yönetimindeki 10 BN 886 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü Soner K. ile Şirin K. ve Ömer Çağrı B. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken sürücü Soner K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…
Dünya

Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına Rusya’dan beklenen açıklama geldi.
Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi
Dünya

Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi

Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a geçmesinin ardından Fransızlar yeni bir hamleye imza atıyor. Bölgeden gelen başka bir fotoğrafta ise ..
Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'
Dünya

Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'

İran'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin Türkiye'nin de adını geçirerek İran nükl..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay