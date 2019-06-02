Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı Balıkesir'de Gönen-Bandırma yolunun 5'inci kilometresinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü,8 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, halk otobüsünün devrilmesi sonucu Zeliha Çekiç (69) hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Gönen-Bandırma yolunun 5'inci kilometresinde üzerinde meydana geldi. M.K. (60) yönetimindeki 10 TY 015 plakalı halk otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip, devrildi. Kazada, otobüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Zeliha Çekiç (69) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle Gönen-Bandırma yolu, yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Devrilen otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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