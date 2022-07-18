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Yaşam Balıkesir'de ormanlara girmek yasak mı? Balıkesir piknik yasağı mı var?
Yaşam

Balıkesir'de ormanlara girmek yasak mı? Balıkesir piknik yasağı mı var?

Yaz aylarıyla birlikte ne yazık ki orman yangınları haberleri peş peşe geliyor. Bu sebeple bazı illerde ormanlara girişler yasaklanırken bazı şehirlerde mangal yakma yasağı da uygulanıyor. Peki, Balıkesir’de ormanlara giriş yasaklandı mı neden?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 20:31:00 -
Balıkesir'de ormanlara girmek yasak mı? Balıkesir piknik yasağı mı var?

Yaz aylarında orman yangınları ne yazık ki çok sık yaşanıyor. Bu sebeple bazı illerde ormanlara giriş ve çıkışlara kısıtlama getiriliyor. Peki, Balıkesir’de piknik mangal yasağı var mı?

Balıkesir'de ormanlara girmek yasak mı? Balıkesir piknik yasağı mı var?

Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceğini, rüzgarın kuvvetli etki göstereceğini ve bu durumun orman yangını riskini artıracağını belirtti.

Şıldak, bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığını kaydetti.

Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına da giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlanacağını ifade eden Vali Şıldak, bu alanlarda ateşsiz piknik yapılabileceğini bildirdi.

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