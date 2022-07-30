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Yerel Balıkesir'de orman yangını: Havadan müdahale ediliyor
Yerel

Balıkesir'de orman yangını: Havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 16:10:00 -
Balıkesir'de orman yangını: Havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Edebilen bilgilere göre, Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgede 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı ve ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlattı. (İLKHA)

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