Balıkesir'de orman yangını: Havadan müdahale ediliyor
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Edebilen bilgilere göre, Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgede 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı ve ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlattı. (İLKHA)