Balıkesir'de orman yangını Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Aşağıdanişment mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 helikopter, 22 arazöz ve 50 kişilik ekibin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.



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