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Gündem Balıkesir'de orman yangını
Gündem

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde orman yangını yaşandı. Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 09:42:00 -
Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi kırsalında çam ormanında çıkan Yangın lodos fırtınasının etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye ve Edremit Grup Amirliklerine bağlı ekipler müdahale etti.

Balıkesir’de orman yangını: Ekipler hızla müdahale etti
Şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınan Orman Yangını söndürüldü. Örtü yangını olarak çıkan yangında bir buçuk hektar ormanlık alan zarar gördü.

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