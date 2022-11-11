Balıkesir’de onlarca servis (S) ve taksi (T) plakası satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Balıkesir Bigadiç, İvrindi, Sındırgı, Gönen, Bandırma, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Kepsut, Savaştepe, Edremit, Erdek İlçelerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere tahsisi yapılmasına karar verilen S plakalardan 60 (altmış) adedinin 28.07.2021 tarihli 171 sayılı, 29.09.2022 tarihli 310 sayılı UKOME Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere tahsisi yapılmasına karar verilen Edremit İlçesi Novada-1 Taksi Durağında 1 adet, Novada-2 Taksi Durağında 3 adet olmak üzere toplam 4 adet T plaka ve Erdek İlçesi Çakıl Mahallesi Çakıl Taksi Durağına 1 adet T plaka olmak üzere, nihai toplam olarak 60 adet S plaka ve 5 adet T plakanın satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

İhaleler 23.11.2022 tarih ve saat 10:00’dan itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/BALIKESİR adresinde yapılacak.

İhale dokümanları Ege Mahallesi Tarlabaşı Cd. No:17 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünde görülebileceği gibi, aynı adresten 150,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

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