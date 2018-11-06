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Balıkesir'de ölümüne kavga ettiler! Yakınları haberi alınca yakmaya kalkıştı...

İki grup arasında çıkan kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı.

06 Kasım 2018 Salı 09:03
Balıkesir'de ölümüne kavga ettiler! Yakınları haberi alınca yakmaya kalkıştı...

Balıkesir Burhaniye'ye bağlı Memiş Mahallesi Kuvaa-i Milliye Bulvarı'nda aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı. 

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Kavga eden taraflar, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit ilçesinden destek olarak gelen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle dağıtıldı. 

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pompalı tüfeklerden çıktığı belirtilen saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ferdi Meşe ile Fırat ve Şaban Algül, sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. 

Edremit Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Ferdi Meşe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burhaniye Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Fırat Algül'ün hayati tehlikesi bulunduğu, Şaban Algül'ün ise aynı hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi. 

EVİNİ YAKTILAR!

Bu sırada, Ferdi Meşe'nin öldüğünü öğrenen yakınları, kavga ettikleri gruptan birinin evini ateşe vermeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan kişilerin tespiti için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:03
  1. Balıkesir
  2. Kavga

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