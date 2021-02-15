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Eğitim Balıkesir'de okullar tatil mi? 16 Şubat Balıkesir kar tatili açıklaması
Eğitim

Balıkesir'de okullar tatil mi? 16 Şubat Balıkesir kar tatili açıklaması

Balıkesir'de okullar tatil mi? Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı dolayısıyla valiliklerden yüz yüze eğitim ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Birçok ilde okullar tatil edildi. Peki Balıkesir'de okullar tatil mi? 16 Şubat Balıkesir kar tatili oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 21:55:00 -
Balıkesir'de okullar tatil mi? 16 Şubat Balıkesir kar tatili açıklaması

Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? 16 Şubat okullar yarın son dakika ne zaman tatil? MEB Valilik kar tatili açıklaması

16 Şubat Balıkesir kar tatili oldu mu?

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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