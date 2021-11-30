Balıkesir’de okullar bugün tatil mi? 30 Kasım Salı Balıkesir okullar tatil mi?

30 Kasım yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkili olmasının ardından ülkemizde kar yağışı ve fırtına etkili olmaya başladı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler gözlerini olası tatil açıklamalarına çevirdi.

Balıkesir’de okullar bugün tatil mi?

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yaşanan fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Balıkesir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada lodos ve yağışın sebep olabileceği olumsuzluklar göz önüne alınarak, üniversitenin tüm birimlerinde eğitime bir gün ara verildi.