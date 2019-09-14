Balıkesir'de meşelik alanda yangın
Kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü14 Eylül 2019 Cumartesi 21:56
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Bektaşlar Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 8 arazöz, 4 su tankeri, 2 ikmal aracı, 2 dozer ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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