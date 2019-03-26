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Balıkesir’de Liseli gençler sahilde çöp topladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Anadolu Lisesi 10-C Sınıfı öğrencileri sosyal etkinlikler kapsamında İskele sahilinde çöp topladı.

26 Mart 2019 Salı 09:15
Balıkesir’de Liseli gençler sahilde çöp topladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Anadolu Lisesi 10-C Sınıfı öğrencileri sosyal etkinlikler kapsamında İskele sahilinde çöp topladı. Öğretmenleri Cihan Vatan, Nizamettin Korkmaz, Metin Aktaş ve Sude Eruzanlar’ın öncülüğünde İskele Mahallesine giden 32 öğrenci, Yat Limanında onlarca poşet dolusu çöp topladı.


Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencileri üçüncü çevre temizliği etkinliğini Yat Limanı çevresinde yaptı. Etkinliği. eğlenceye çeviren öğrenciler, Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı’nın çevresinden topladıkları çöpleri çöp kontaynerlerine atarken, çevreci olmanın mutluluğunu yaşadı. Bira ve şarap şişelerinden ambalaj artıklarına kadar torbalar dolusu çöp toplayan öğrenciler, vatandaşları çevreye duyarlı olmaya çağırdı. Öğrenciler arasındaki çevre bilincinin artmasını istediklerini anlatan öğretmen Cihan Vatan da, çevredeki insanlara da mesajvermekistediklerini söyledi. Etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını anlatan öğrencilerden Bensu Eda Bolat, “ Sosyal etkinlikler kapsamında İskeleyi 3’ncü defa temizlemeye geldik. Çevremizdeki çöpleri topladık. Tonlarca çöp çıktı. Bunun için biraz rahatsızız. Çevremizdeki halkımız biraz daha duyarlı olsun istiyoruz. Geri dönüşüm yapsınlar. Çöpleri çöp kutusuna atsınlar” dedi. Elif Efe de, “ İnsanlar çevremizi gerçekten çok kötü kullanıyor. Bundan çok şikayetçiyiz.. Biz de bu projeyi gerçekleştirdik. Gezmeye başladık Çöp toplamaya başladık. Böyle bir yol içine girdik. Umarım güzel sonuçlanır, güzel örnekler çıkarırız” dedi. Saim Buğra Gülbay ise, “ Çöplerimizi toplayıp attık. İnsanlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz.Mekan sahipleri de duyarlı olabilir. Çünkü bir sürü mekan çöpleri filan bulduk” dedi. Çevre faaliyetlerinin devam edeceğini anlatan Öğretmen Cihan Vatan da,” Bu güne kadar plajlarımızı temizledik. Bu günde, İskele kordonunun. tekne kayalıklarının aralıklarını ve Ören plajını temizledik. Temiz bir çevre için, başta öğrencilerimiz, daha sonra burada bulunan halka gerekli mesajları verdiğimizi düşünüyorum. Bu faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:15
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