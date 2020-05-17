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Balıkesir’de Kuva-i Milliye’nin 101. yılı kutlandı

Balıkesir’de Kuva-i Milliye’nin ateşinin yakıldığı 16 Mayıs Kuva-i Milliye Günü’nün 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:00:59 -
Balıkesir’de Kuva-i Milliye’nin 101. yılı kutlandı

Balıkesir’de Kuva-i Milliye’nin ateşinin yakıldığı 16 Mayıs Kuva-i Milliye Günü’nün 101. yıl dönümü kutlandı. Çelenk sunumunun yapıldığı anma töreninde sosyal mesafe kurallarına uyuldu.


Kurtuluş hareketinin başladığı Kuva-i Milliye Günü kutlamaları, korona virüs sebebiyle Kuva-i Milliye Anıtı’na çelenk sunum töreniyle gerçekleştirildi.


Çelenk sunma törenine Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan katıldı. Törende Kuva-i Milliye Anıtı’na Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Türkiye Çelengini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

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