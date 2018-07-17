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Balıkesir'de kınalı keklikler doğaya salındı

Dursunbey'de bin 250 kınalı keklik doğaya salındı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:05
Balıkesir'de kınalı keklikler doğaya salındı

Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yozgat'ta yetiştirilen kınalı keklikler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Dursunbey ilçesi Girencik bölgesine götürüldü.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, kekliğin özellikle kene açısından çok faydalı bir hayvan olduğunu, devlet ve millet desteğiyle bu hayvanlara sahip çıkacaklarını söyledi.

Balıkesir Milli Parklar Müdürlüğü Mühendisi Alpaslan Aşık da, Bakanlığın planlamaları çerçevesinde ülke genelindeki birçok alanda yaban hayatının desteklenmesi kapsamında yaban hayvanlarının doğaya bırakıldığını, proje kapsamında bin 250 adet 115 günlük kekliğin doğaya salındığını ve bölgeye 3 yıl süreyle av yasağı getirildiğini belirtti.

Törene Dursunbey Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan, Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Fahri Bahçavan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Mühendisi Alpaslan Aşık, Dursunbey Orman İşletme Müdür Vekili Serkan Eral, avcılar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:05
  1. Balıkesir
  2. Milli Parklar Genel Müdürlüğü
  3. Yozgat
  4. Dursunbey
  5. Kınalı

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