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Aktüel

Balıkesir’de jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 50 kök kenevir ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:16:23 -
Balıkesir’de jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 50 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbarî çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen R. isimli şüphelinin ekim yaptığı bölgede yapılan kontrollerde 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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