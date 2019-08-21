Balıkesir’de işitme engelliler iletişimde zorluk çekmeyecek

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği işaret dili kursları yoğun ilgi görürken, kursiyerler sayesinde işitme engelli vatandaşların iletişimde zorluk çekmeyecekleriaçıklandı. Bu güne kadar açılan kurslardan yüzlerce vatandaş belge alırken, yaz kursuna da 18 kişi katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde Şermin Taşpınar’ın öğretmenliğini yaptığı 1,5 aylık kursa katılan vatandaşlar, işitme engellilere yardımcı olabilmek için kursa geldiklerini söyledi. Kursiyerlerin işitme engellilerde iletişim kurabilecek kadar bilgiye sahip olduklarını anlatan KursEğitmeni Şermin Taşpınar, normale 3 ay devam eden kursların yaz ayında 1,5 ayda tamamlandığını anlattı. Kursa katılan işitme engelli Mert İlker de, kursiyerlerin pratik yapmalarına yardımcı oldu. Kursiyerlerin kısa zamanda önemli bilgiler edindiklerini anlatan İşaret Dili Eğitmeni Şermin Taşpınar, “Kurslarımız 3 ay devam etmektedir. Yaz kursu olduğu için hızlandırarak 1,5 ayda tamamladık. Kursiyerler, işitme engellilere yardımcı olabilecek bilgiye sahip oldular. Bir engelli arkadaşımızda bize yardımcı olmaktadır. Kurs sonunda bir işitme engelli derneğine giderek öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz ve pratik yapacağız” dedi. Öğretmen olduğunu anlatan Medine İmren de, “Ben sınıf öğretmeniyim. Sınıfımda işitme engelli yok. Ancak, 23 Nisan törenlerinde filan şarkılar çevirmek istiyorum. İşaret dilini öğrenmek lazım. Hangimizin ilerde işitme engelli olup olmayacağı belli değil. İşitme engellilere yardımcı olmak istiyorum. Herkes işaret dilini öğrenmeli” dedi. Gizem Yıldırım ise, “Burada öğrendiklerimi başkalarına öğretmek istiyorum. Ben bu kursu çok sevdim. İşitme engellilerin dünyasını öğrenmek istiyorum” dedi. Sinem Yıldırım da, “Mera ettiğim için bu kursa geldim. Sonra kıymetli bilgiler öğrendiğimizi gördüm. İşitme engellilere yardımcı olmak çok güzel bir şey. Herkes işaret dilini öğrenmeli” dedi. Öte yandan kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kursiyerlere başarı dilerken, kursu bitirenlerin işitme engellilere yardımcı olacaklarını söyledi.