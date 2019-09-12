Balıkesir'de hastanedeki hastaların parasını çaldı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı.

Atatürk Şehir Hastanesine giden iki hasta kadının çantasından para çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hastane koridorunda bekleyen bir şahsın nöroloji poliklinik odasına girdiği ve ardından hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın M.Ö. olduğunu tespit etti. Şahsın hastaneye gelen iki hastanın cüzdanlarından 950 lira çaldığı tespit edildi. Öte yandan şüphelinin 6 adet yaralama, yağma ve uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenildi. Kısa sürede yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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