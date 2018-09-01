THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Balıkesir'de genç çiftin korkunç sonu!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosiklette bulunan Ali (38) ve eşi Gülçin Sarıbaş (29) çifti, yaşamını yitirdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:32
Balıkesir'de genç çiftin korkunç sonu!

Kaza, dün gece saatlerinde Burhaniye ilçesi Kuva-yi Milliye anıtı yakınlarında meydana geldi. İskele Mahallesinden, ilçe merkezine giden Ali Sarıbaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Ali Sarıbaş ve arkasındaki eşi Gülçin Sarıbaş ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Ali ve Gülçin Sarıbaş çifti, kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:32
  1. Balıkesir
  2. Burhaniye İlçesi
  3. Burhaniye Devlet Hastanesi
  4. Kaza
  5. Trafik kazası
  6. Motosiklet kazası
  7. ölümlü kaza
  8. genç çift kurtarılamadı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
    1. Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 kişi..
    2. Gri kategorideki teröristin annesine..
    3. KYK burs kredi hangi durumlarda..
    4. Mevlüt Çavuşoğlu: Firari FETÖ'cülerin..
    5. Ağustos ayında perakende fiyatları..
    6. Saldırı hazırlığında olan 7 terörist..
    7. Türkiye'den ABD'ye çok sert yardım..
    8. Burs-kredi alacak öğrencilerin..
    9. Türkiye'den Filistin'e insani yardımı..
    10. ABD elçiliği sapkınlara dolar yağdırmış
    11. İran'ın Pakistan sınırında çatışma: 4..
    12. Tokat devlet ve özel yurtları adres ve..
    13. Zam fırsatçılarına 81 ilde eş zamanlı..
    14. Beyaz çayın kilo fiyatı dudak uçuklattı!
    15. Artık bunu yapanlar yandı!'81 ilde..
    16. Çavuşoğlu Yunan basınına konuştu
    17. İran'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
    18. Kütahya’da trafik kazası: 2 kişi..
    19. 449 düzensiz göçmen yakalandı!
    20. Balıkesir'de genç çiftin korkunç sonu!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...