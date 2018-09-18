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Balıkesir’de FETÖ'cü emekli polise gözaltı

Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir emekli polis memuru gözaltına alındı.

18 Eylül 2018 Salı 21:53
Balıkesir’de FETÖ'cü emekli polise gözaltı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir emekli polis memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli polis memuru M.Ç'nin (70) Altınova Mahallesi'nde olduğunu belirleyen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:53
  1. Balıkesir
  2. Ankara
  3. fetö

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