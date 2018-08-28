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Balıkesir'de FETÖ operasyonu! Gözaltı ve tutuklamalar var!

Balıkesir merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

28 Ağustos 2018 Salı 19:28
Balıkesir'de FETÖ operasyonu! Gözaltı ve tutuklamalar var!

Balıkesir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine emniyet güçlerinin, belirlenen 14 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 19:28
  1. Balıkesir
  2. fetö

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