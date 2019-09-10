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Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Balıkesir ve ilçelerinde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

10 Eylül 2019 Salı 21:15
Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Balıkesir ve ilçelerinde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’ye yönelik 10 Eylül’de yapılan operasyonlarda Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan TSK asker mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli ihraç memur Balıkesir merkezde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Balıkesir merkezde, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ihraç astsubay Balıkesir merkezde, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen öğretmen Bandırma’da, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen memur Balıkesir il merkezinde ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Edremit ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 21:15
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