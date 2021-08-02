  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Almanya Taliban ile gizlice görüştü"
“Hükümetten İsrail’i felakete sürüklüyor”
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’den açıklama: Afganistan’daki durumdan ABD sorumlu
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Gündem Balıkesir’de FETÖ operasyonu
Gündem

Balıkesir’de FETÖ operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 16:46:00 -
Balıkesir’de FETÖ operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin kentte olduğunu belirledi.

Hareket geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla eski öğretim üyesi A.K'yi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay