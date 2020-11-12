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Gündem Balıkesir’de feci kaza: 3 yaralı
Gündem

Balıkesir’de feci kaza: 3 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Otogar yakınında bulunan kavşakta iki araç çarpışınca 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 05:54:00 -
Balıkesir’de feci kaza: 3 yaralı

Verilen bilgiye göre kaza, 23:00 sıralarında Balıkesir’in Edremit ilçesinde Otogar yakınında bulunan kavşakta meydana geldi.

10 RV 429 plakalı ile 10 BFB 80 plakalı araçlar henüz bilinmeyen nedenle kavşakta çarpıştı. Sürücü isimleri öğrenilemeyen kazada ters dönen 10 RV 429 plakalı araçta bulunan kadın ve erkeğin ise kendi imkanları ile kaza yaptıkları araçtan çıktıktan sonra kendilerini orta refuje atması ise kameralara yansıdı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada ters dönen araçta ise çarpan aracın plakasının üstünde kalması, kaza sonrası tekerlerinin de dönmesi de saniye saniye kameralara yansıdı. Kazayla ilgili polisin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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